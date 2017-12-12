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В Україні в найближчі дні буде тепло і дощ

Вівторок, 12 грудня 2017, 13:16

У найближчі дні в Україні збережеться тепла погода – вночі до +2°С, вдень до +10°С.

Про це повідомляє сайт Укргідромецентру

13 грудня на заході та півночі країни дощ зі снігом, вночі +1…+4°С, вдень до +5°С, на решті території хмарно з проясненням, без істотних опадів, на сході вночі до +4°С, вдень +4…+8°С.

У південній частині вночі та вранці місцями туман. Температура вночі до +5°С, вдень до +12°С .

Вітер південний з переходом у західних та північних областях на північний, 5-10 м/с.

В Карпатах 13 грудня падатиме сильний дощ та мокрий сніг. Температура вночі +2…-3°С, вдень +2..+7°С.

У Києві вночі без опадів, вдень сніг з дощем.
 
14 грудня прогнозують невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, на заході, сході та півдні України.

На заході вночі від +1 до -1°С, вдень до +4°С, вітер південно-західний 7-12 м/с.

На сході вночі до +6°С, вдень до +9°С, вітер південно-східний 5-10 м/с.

На півдні дощитиме, вночі +3…+6°С, вдень до +11°С, вітер південно-західний 5-10 м/с.

У Києві вночі дощ з мокрим снігом, -1…+1°С, вдень без опадів, до +3°С, вітер південно-західний 5-10 м/с.

Теми: погода
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