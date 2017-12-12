Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине в ближайшие дни будет тепло и дождь

Вторник, 12 декабря 2017, 13:16

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода – ночью до +2°С, днем ​​до +10°С.

Об этом сообщает сайт Укргидромецентра.

13 декабря на западе и севере страны дождь со снегом, ночью +1...+4°С, днем ​​до + 5°С, на остальной территории облачно с прояснением, без существенных осадков, на востоке ночью до +4°С, днем ​​+4...+8°С.

В южной части ночью и утром местами туман. Температура ночью до +5°С, днем ​​до +12°С.

Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северный, 5-10 м/с.

В Карпатах 13 декабря прогнозируют сильный дождь и мокрый снег. Температура ночью +2...-3°С, днем ​​+2…+7°С.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​снег с дождем.

14 декабря прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на западе, востоке и юге Украины.

На западе ночью от +1 до -1°С, днем ​​до + 4°С, ветер юго-западный 7-12 м/с.

На востоке ночью до +6°С, днем ​​до +9°С, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

На юге дожди, ночью +3...+6°С, днем ​​до +11°С, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Киеве ночью дождь с мокрым снегом, -1...+1°С, днем ​​без осадков, до +3°С, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
Все новости...
Реклама: