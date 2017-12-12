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Екс-главу Донеччини вже не підозрюють у сепаратизмі, справу закрили

Вівторок, 12 грудня 2017, 14:02

Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього глави Донецької ОДА Андрія Шишацького, підозрюваного в діяльності так званої "ДНР".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на постанову Донецької прокуратури, яка є у агентства.

Зазначається, що кримінальне провадження проти Шишацького закрито через відсутність складу злочину.

"Кримінальне провадження за фактом участі колишнього глави Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького (липень 2011 - березень 2014 року) в діяльності "ДНР" закрито, оскільки досудове розслідування показало відсутність складу злочину", - сказано у документі.

Там зазначається, що "ніяких об'єктивних даних", які вказували б на сприяння Шишацького у січні-квітні 2014 року проявам сепаратизму і створення на території Донецької області терористичної організації "ДНР", не встановлено.

"Склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, в діях А.Шишацького відсутня", - сказано у рішенні прокуратури.

В агентстві зазначають, що згідно з постановою про закриття кримінального провадження, результати судово-лінгвістичної експертизи та інші зібрані докази не дають підстав пред'являти Шишацькому підозру.

Крім того, показання свідків, при досудовому розслідуванні, не були прийняті до уваги, оскільки вони "засновані на власних припущеннях, а не на конкретних фактах".

Тому, за результатами проведеного досудового розслідування слідчим прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2ч.1 ст.284 КПК України за відсутністю в діях кримінального правопорушення.

Як відомо, Андрій Шишацький, який очолював ОДА з 2011-го по 1 березня 2014 і Донецька облрада з 3 березня по 4 квітня 2014-го, фігурує в числі підозрюваних у кримінальному провадженні, відкритого "за сприяння в проявах сепаратизму і в створенні ДНР".

Екс-губернатор Донецької області заявляв, що він - за цілісність України.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Донецька областьсепаратизмДНРШишацькийпрокуратура
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