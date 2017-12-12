Кличко хочет установить флагшток в центре Киева за 47 миллионов
Киевская администрация намерена установить флагшток с самым большим флагом страны в центре города за 47,5 миллиона гривен.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городской власти.
Установить "главный флаг" планируют до августа 2018 года.
"За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на Востоке страны. Поэтому не надо спекулировать – нужен нам главный флаг нашего государства или нет. Мы должны установить в Киеве главный державный флаг Украины", - подчеркнул Кличко.
Стальной флагшток высотой 75 м и весом 85 тонн установят на территории музея истории Украины во Второй мировой войне на улице Лаврской, 27. Сам флаг будет иметь размеры 12,5 м х 19 м.
Отмечается, что такое расположение позволит увидеть флаг с почти всех уголков Киева.
Согласно данным системы публичных закупок "Prozorro", на строительство флагштока планируют потратить 47,5 миллиона гривен.
Как известно, Киевская администрация подала на рассмотрение Киевсовета проект городского бюджета на 2018 год. Депутатам предлагают принять смету Киева с доходами 49,1 миллиарда гривен.