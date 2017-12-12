Бойовики 11 разів порушили перемир'я

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО, зокрема із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення на встановлені відстані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 12 грудня 2017 року.

На Луганському напрямку зафіксовано дві ворожі збройні провокації. Бойовики із гранатометів обстрілювали українські оборонні укріплення поблизу Кримського, а з великокаліберних кулеметів турбували захисників Новозванівки.

"На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов’ї. Тут загарбники вели вогонь з 82-мм мінометів неподалік Широкиного, а з піхотного озброєння обстрілювали українські опорні пункти довкола Гнутового", - йдеться у повідомленні.

Найбільше бойовики обстрілювали оборонців Водяного.

"Спочатку окупанти у цьому районі прицільно стріляли з гранатометів різних типів та озброєння БМП, а згодом посилили тиск і випустили понад десять снарядів із артилерії калібру 122-мм", - зазначають у штабі.

На інших ділянках лінії зіткнення бойовики вели обстріли біля шахти Бутівка з 82-мм мінометів та піхотного озброєння.

Поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького російські найманці періодично обстрілювали українських воїнів із гранатометів та стрілецької зброї.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Майже у кожному випадку наші бійці давали бойовикам адекватну відповідь.