Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики 11 разів порушили перемир'я

Вівторок, 12 грудня 2017, 17:52

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО, зокрема із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення на встановлені відстані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 12 грудня 2017 року.

На Луганському напрямку зафіксовано дві ворожі збройні провокації. Бойовики із гранатометів обстрілювали українські оборонні укріплення поблизу Кримського, а з великокаліберних кулеметів турбували захисників Новозванівки.

"На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов’ї. Тут загарбники вели вогонь з 82-мм мінометів неподалік Широкиного, а з піхотного озброєння обстрілювали українські опорні пункти довкола Гнутового", - йдеться у повідомленні.

Найбільше бойовики обстрілювали оборонців Водяного.

"Спочатку окупанти у цьому районі прицільно стріляли з гранатометів різних типів та озброєння БМП, а згодом посилили тиск і випустили понад десять снарядів із артилерії калібру 122-мм", - зазначають у штабі.

На інших ділянках лінії зіткнення бойовики вели обстріли біля шахти Бутівка з 82-мм мінометів та піхотного озброєння.

Поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького російські найманці періодично обстрілювали українських воїнів із гранатометів та стрілецької зброї.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Майже у кожному випадку наші бійці давали бойовикам адекватну відповідь.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: