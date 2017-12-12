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Боевики 11 раз нарушили перемирие

Вторник, 12 декабря 2017, 17:52

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям сил АТО, в частности из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения на установленные расстояния.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 12 декабря 2017.

На Луганском направлении зафиксировано две враждебные вооруженные провокации. Боевики из гранатометов обстреливали украинские оборонные укрепления вблизи Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов беспокоили защитников Новозвановки.

"На Донецком направлении горячее всего было на Приазовье. Здесь захватчики вели огонь из 82-мм минометов недалеко Широкиного, а из пехотного вооружения обстреливали украинские опорные пункты вокруг Гнутово", - говорится в сообщении.

Больше всего боевики обстреливали защитников Водяного.

"Сначала оккупанты в этом районе прицельно стреляли из гранатометов различных типов и вооружения БМП, а затем усилили давление и выпустили более десяти снарядов из артиллерии калибра 122-мм", - отмечают в штабе.

На других участках линии соприкосновения боевики вели обстрелы возле шахты Бутовка из 82-мм минометов и пехотного вооружения.

Вблизи Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого российские наемники периодически обстреливали украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае наши бойцы давали боевикам адекватный ответ.

Темы: АТОДонбассвойнаРосcия
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