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Тіллерсон: США не можуть прийняти вторгнення РФ в Україну, санкції не скасують

Середа, 13 грудня 2017, 01:39
Тіллерсон: США не можуть прийняти вторгнення РФ в Україну, санкції не скасують

США не приймають військове вторгнення Росії в Україну і не знімуть санкції з Москви до повного відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон на політичному форумі Атлантичної ради в Вашингтоні.

"Президент США усвідомлює важливість робочих відносин США і Росії, але ми не можемо прийняти вторгнення Росії в Україну, і наш пріоритет - покласти край насильству на сході України. В інших областях ми шукаємо кооперацію в спільних контртерористичних інтересах", - сказав він.

"Ми повернеся до питання Криму. Я знаю, що президент Путін дав зрозуміти, що це обговорювати за столом переговорів не буде. В якийсь момент буде, але зараз ми хочемо зупинити насильство у східній Україні. Подивимось, чи зможемо ми це вирішити" , - додав керівник Державного департаменту.

Тіллерсон повторив, що санкції накладені на Росію США і ЄС не будуть скасовані до відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, глави держав і урядів країн-членів ЄС у четвер приймуть політичне рішення про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії, уведених за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїРосіяСШАДонбасКрим
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