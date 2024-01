Тиллерсон: США не могут принять вторжение РФ в Украину, санкции не отменят

США не приемлют военное вторжение России в Украину и не снимут санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на политическом форуме Атлантического совета в Вашингтоне.

"Президент США осознает важность рабочих отношений США и России, но мы не можем принять вторжение России в Украину, и наш приоритет - положить конец насилию на востоке Украины. В других областях мы ищем кооперацию в общих контртеррористических интересах", - сказал он.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы хотим остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить", - добавил руководитель Госдепартамента.

Тиллерсон повторил, что санкции наложенные на Россию США и ЕС не будут отменены до восстановления территориальной целостности Украины.

Sec Tillerson: @POTUS is clear on importance of U.S. and #Russia working relationship but we cannot accept Russia’s invasion of #Ukraine & our priority is to end the violence in east Ukraine. In other areas, we seek cooperation on joint counterterrorism interests. #ACKoreaForum pic.twitter.com/vzBIDeioxB