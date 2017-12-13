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США не вірять в угоди з Росією

Середа, 13 грудня 2017, 04:01
США не вірять в угоди з Росією

Нинішня адміністрація США скептично ставиться до ініціатив Росії про укладання будь-яких нових угод, оскільки з боку Москви є "ціла історія" систематичних порушень взятих на себе раніше зобов'язань.

Так прокоментували в Держдепі інформацію про те, що Білий дім відкинув пропозицію РФ щодо угоди про взаємне невтручання у внутрішні справи країн, повідомляє Укрінформ.

"Смішно, коли дехто представляє це так, що ми відкинули угоду з Росією, і це відбулося в поганому світлі. Дозвольте нагадати вам, що Росія не є чесним гравцем, коли йдеться про угоди", - заявила представниця Держдепартаменту США Гетер Нойєрт під час брифінгу.

При цьому вона навела кілька прикладів на підтвердження, зокрема, договір РСМД (про скорочення ракет середньої та малої дальності – ред.), Мінські домовленості, Договір про контроль над звичайними озброєннями.

У випадку з "Мінськом", Науерт зазначила, що РФ продовжує підтримувати насильство на сході України, нагадавши також про збитий літак Малазійських авіаліній МН-17. Вона також звернула увагу, що Росія досі заперечує своє втручання у президентські вибори в США.

"Тож, Росія має цілу історію (невиконання угод – ред.)", - підкреслила Нойєрт.

Вона зауважила, що в Вашингтоні залишаються дуже "скептичними", коли Росія пропонує будь-які угоди зі Сполученими Штатами.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції щодо Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Теми: СШАРосія
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