Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп хоче урізати бюджет ООН ще на $ 250 млн

Середа, 13 грудня 2017, 05:46

Сполучені Штати хочуть скоротити бюджет Організації Об'єднаних Націй на 2018-2019 рр., на $ 250 млн., окрім уже запропонованої Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем економії в $ 200 млн.

Про це, посилаючись на дипломатів, повідомляє AFP.

Гутерреш запропонував бюджет ООН на дворічний період в $ 5,4 млрд, заощадивши $ 200 млн. з бюджету на 2016-2017 роки.

Два дипломата сказали AFP, що Сполучені Штати висунули пропозицію про додаткове скорочення на $ 250 мільйонів доларів. Цього скорочення на 5 відсотків, за словами іншого дипломата, майже неможливо досягти.

Європейський союз також висунув пропозицію про залучення додаткових коштів в розмірі $ 170 млн. з бюджету цього року.

"Це класична гра, - сказав дипломат. "Завжди є два табори - Сполучені Штати і Європейський Союз - які хочуть скоротити бюджет і інші країни, які цього не роблять".

Оперативний бюджет ООН відділений від бюджету операцій з підтримки миру, який в цьому році був скорочений на 600 млн. під тиском адміністрації президента Дональда Трампа.

Сполучені Штати є фінансовим джерелом ООН номер один, надаючи 22 відсотка основного бюджету.

Бюджет обговорюється в комітеті Генеральної Асамблеї і, як очікується, буде прийнятий до кінця грудня.

Як відомо, Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявивши, що організація мало що робить для вирішення глобальних проблем.

Теми: ООНСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ООН
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: