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Трамп хочет урезать бюджет ООН еще на $250 млн

Среда, 13 декабря 2017, 05:46

Соединенные Штаты хотят сократить бюджет Организации Объединенных Наций на 2018-2019 гг., на  $250 млн. помимо  уже предложенной Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем экономии в  $200 млн.

Об этом, ссылаясь на дипломатов, сообщает AFP.

Гутерреш предложил бюджет ООН на двухгодичный период в $5,4 млрд, сэкономив $200 млн. из бюджета на 2016-2017 годы.

Два дипломата сказали AFP, что Соединенные Штаты выдвинули предложение о дополнительном сокращении на $250 миллионов долларов. Этого сокращения на 5 процентов, по словам другого дипломата, почти невозможно достичь.

Европейский союз также выдвинул предложение о привлечении дополнительных средств в размере $170 млн. из бюджета этого года.

"Это классическая игра, - сказал дипломат. "Всегда есть два лагеря - Соединенные Штаты и Европейский Союз - которые хотят сократить бюджет и другие страны, которые этого не делают".

Оперативный бюджет ООН отделен от бюджета операций по поддержанию мира, который в этом году был сокращен на 600 млн. под давлением администрации президента Дональда Трампа.

Соединенные Штаты являются финансовым источником ООН номер один, предоставляя 22 процента основного бюджета.

Бюджет обсуждается в комитете Генеральной Ассамблеи и, как ожидается, будет принят до конца декабря.

Как известно, Трамп неоднократно критиковал общую эффективность ООН, заявив, что организация мало что делает для решения глобальных проблем.

Темы: ООНСША
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