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Трамп заявив про перемогу над ІДІЛ

Середа, 13 грудня 2017, 06:51

Президент Дональд Трамп заявив, що США виграли боротьбу з ІДІЛ в Сирії і Іраку і переслідують екстремістів у міру їх появи в інших місцях.

Про це він заявив під час церемонії затвердження оборонного бюджету США, пише Bloomberg.

"Ми виграли в Сирії, ми виграли в Іраку, але вони поширилися на інші райони, і ми їх дістаємо так само швидко, як вони поширюються", - сказав Трамп.

При цьому про тріумф в конфліктах на Близькому Сході заявив і президент Росії Володимир Путін, який несподівано зупинився на авіабазі в Сирії, щоб заявити про "перемогу" в дворічній військовій кампанії своєї країни.

Путін відзначив збереження режиму президента Башара аль-Асада, незважаючи на те, що США вимагають його відставки.

Російська підтримка Асада проти повстанських угруповань допомогла повернути хід громадянської війни, в результаті якої загинуло понад 400 000 осіб, і мільйони стали біженцями.

У той час як американські військові заявляють, що американські війська повинні залишатися в Сирії для захисту від відродження там ІДІЛ, Сирія і Росія вважають, що їм пора йти.

Теми: СШАтероризмРосіяСирія
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