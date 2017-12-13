Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявил о победе над ИГИЛ

Среда, 13 декабря 2017, 06:51

Президент Дональд Трамп заявил, что США выиграли борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке и преследуют экстремистов по мере их появления в других местах.

Об этом он заявил во время церемонии утверждения оборонного бюджета США, пишет Bloomberg.

"Мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке, но они распространились на другие районы, и мы настигаем их так же быстро, как они распространяются", - сказал Трамп.

При этом о триумфе в конфликтах на Ближнем Востоке заявил и президент России Владимир Путин, который  неожиданно остановился на авиабазе в Сирии, чтобы заявить о "победе" в двухлетней военной кампании своей страны.

Путин отметил сохранение режима президента  Башара аль-Асада, несмотря на то, что США требуют его отставки.

Российская поддержка Асада против повстанческих группировок помогла обратить вспять ход гражданской войны, в результате которой погибло более 400 000 человек, и миллионы стали беженцами.

В то время как американские военные заявляют, что американские войска должны оставаться в Сирии для защиты от возрождения там ИГИЛ, Сирия и Россия считают, что им пора уходить.

Темы: СШАтерроризмРосcияСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: хочет увеличить дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
Все новости...
Реклама: