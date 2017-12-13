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Росія не повернеться до ПАРЄ у 2018-му - Пушков

Середа, 13 грудня 2017, 07:34

Російська делегація в 2018 році не повернеться в Парламентську асамблею Європи.

Про це заявив російський сенатор Олексій Пушков, повідомляє РИА Новості.

Він пояснив це тим, що не бачить перспективи повернення представників Росії в ПАРЄ в січні, а саме тоді затверджуються повноваження національних делегацій на наступний рік.

Рада Держдуми РФ раніше підтримала рішення направити віце-спікера Держдуми Петра Толстого і голови комітету Думи з міжнародних справ Леоніда Слуцького на консультації в Париж на запрошення президентського комітету ПАРЄ. Засідання відбудеться 14 грудня.

За словами Пушкова, в разі приїзду російської делегації будь-який депутат може зажадати голосування за повноваженнями Росії, після цього комісія з моніторингу буде готувати доповідь, потім це питання винесуть на загальне засідання.

"Можна передбачити, що на загальному засіданні агресивна, але дуже активна меншість нав'яже знову свою позицію пасивній більшості. Це буде Україна, Прибалтика, Швеція, Польща, це будуть ще кілька країн Західної Європи, які пред'являть цілий сонм аргументів, чому не можна повертати Росію без санкцій", - сказав Пушков.

Він зазначив, що ймовірність такого результату зараз становить 99% і заявив про необхідність змін в регламенті ПАРЄ, які б заборонили або хоча б на час заморозили процедуру прийняття санкцій до національних делегацій.

Як відомо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.

Про ситуацію з шантажем з боку РФ  детальніше читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".

"Європейська правда"

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Теми: РосіяПАРЄЄвропасанкції
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