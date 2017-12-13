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Россия не вернется в ПАСЕ в 2018-м - Пушков

Среда, 13 декабря 2017, 07:34

Российская делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы.

Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, сообщает РИА Новости.

Он объяснил это тем, что не видит перспективы возвращения представителей России в ПАСЕ в январе, а именно тогда утверждаются полномочия национальных делегаций на следующий год.

Совет Госдумы РФ ранее поддержала решение направить вице-спикера Госдумы Петра Толстого и главы комитета Думы по международным делам Леонида Слуцкого на консультации в Париж по приглашению президентского комитета ПАСЕ. Заседание состоится 14 декабря.

По словам Пушкова, в случае приезда российской делегации любой депутат может потребовать голосования по полномочиям России, после этого комиссия по мониторингу будет готовить доклад, затем этот вопрос будет вынесен на общее заседание.

"Можно предположить, что на общем заседании агрессивное, но очень активное меньшинство навяжет снова свою позицию пассивному большинству. Это будет Украина, Прибалтика, Швеция, Польша, это будут еще несколько стран Западной Европы, предъявят целый сонм аргументов, почему нельзя возвращать Россию без санкций", - сказал Пушков.

Он отметил, что вероятность такого исхода сейчас составляет 99% и заявил о необходимости изменений в регламенте ПАСЕ, которые бы запретили или хотя бы на время заморозили процедуру принятия санкций к национальным делегациям.

О ситуации с шантажом со стороны РФ подробнее читайте в статье: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".

"Европейская правда"

Темы: РосcияПАСЕЕвропасанкции
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