"Укрзалізниця" не повертатиме квитки он-лайн до завершення свят

"Укрзалізниця" з 12 грудня тимчасово призупинила послугу повернення квитків через інтернет.

"На численні прохання пасажирів, таке рішення прийнято для недопущення створення штучного дефіциту та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди", – так пояснює компанія цей крок.

"Аналіз, проведений спеціалістами "Укрзалізниці", показує, що переважна кількість квитків на пікові дати, зокрема, зимові свята, викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу", – зазначається у повідомленні.

"Водночас, простежується тенденція щодо повернення значної частини викуплених квитків (переважно у нічні години), що, так чи інакше, корелюється з наростанням ажіотажного попиту на подорожі популярними маршрутами", – додає "Укрзалізниця".

На думку компанії, "такі дані можуть свідчити про те, що квитки масово і системно викуповуються для їх подальшого перепродажу".

"У результаті створюється штучний попередній дефіцит, що викликає справедливе невдоволенням та нарікання громадян, котрі збираються подорожувати", – заявляє відомство.

"Для того, щоб унеможливити подібні зловживання, "Укрзалізниця" тимчасово призупиняє операцію повернення квитків через інтернет. Повернення коштів за посадочні документи, оформлені через інтернет, здійснюватимуться винятково через залізничні каси", – пояснила УЗ.

"Обмеження буде скасовано після закінчення новорічно-різдвяних перевезень", – повідомили у відомстві.

Зазначимо, що 12 грудня громадяни виявили, що залізничні квитки не можна повернути он-лайн – і скаржилися на це в соцмережах. Офіційного повідомлення компанія у вівторок не дала, але клієнти змогли отримати інформацію скайпом.

Ще раніше громадяни обурювалися в соцмережах на те, що квитки на передноворічні потяги зникають із продажу, щойно вони з’являються за 40 діб.