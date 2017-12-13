Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзализныця" не будет возвращать билеты он-лайн до конца праздников

Среда, 13 декабря 2017, 09:55

"Укрзализныця" с 12 декабря временно приостановила услугу возврата билетов через интернет.

"По многочисленным просьбам пассажиров, такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", – так объясняет компания этот шаг.

"Анализ, проведенный специалистами "Укрзализныци", показывает, что подавляющее количество билетов на пиковые даты, в частности, зимние праздники, выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи", – отмечается в сообщении.

"Вместе с тем, прослеживается тенденция возвращения значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что, так или иначе, коррелирует с нарастанием ажиотажного спроса на поездки популярными маршрутами", – добавляет "Укрзализныця".

По мнению компании, "такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их последующей перепродажи".

"В результате создается искусственный предварительный дефицит, что вызывает справедливое недовольством и нарекания граждан, собирающихся путешествовать", – заявляет ведомство.

"Для того, чтобы исключить подобные злоупотребления, "Укрзализныця" временно приостанавливает операцию возврата билетов через интернет. Возврат средств за посадочные документы, оформленные через интернет, будут осуществляться исключительно через железнодорожные кассы", – пояснила УЗ.

"Ограничение будет отменено после окончания новогодне-рождественских перевозок", – сообщили в ведомстве.

Отметим, что 12 декабря граждане обнаружили, что железнодорожные билеты нельзя вернуть онлайн – и жаловались на это в соцсетях. Официального сообщения компания во вторник не дала, но клиенты смогли получить информацию по скайпу.

 
Скрин-шот из Fb

Еще раньше граждане возмущались в соцсетях тем, что билеты на предновогодние поезда исчезают из продажи, как только они появляются за 40 суток.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныцятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Укрзализныця
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: хочет увеличить дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
Все новости...
Реклама: