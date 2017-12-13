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Суд про держзраду Януковича долучив до справи докази захисту

Середа, 13 грудня 2017, 10:43

Оболонський райсуд Києва долучив до справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича низку доказів, наданих захистом.

Відповідне рішення прийняв суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев'ятко на засіданні 13 грудня.

Зокрема до справи долучено копії листів Януковича міністрам закордонних справ Німеччини Штайнмайеру, Польщі – Сікорському, Франції – Фабіусу, де він нагадував, що ці країни є гарантами виконання так званої мирної угоди, підписаної між владою та опозицією 21 лютого 2014 року. У них Янукович просив втрутитися в процес розв'язання політичної кризи в Україні.

Також до справи долучено інтерв'ю екс-глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва російському виданню РИА "Новости", де він розповідає про ці листи.

На думку адвоката Януковича Віталія Сердюка ці докази доводять, що його підзахисний "вживав заходи для мирного врегулювання ситуації в Україні".

Крім цього долучено копію документа про продовження угоди з Чорноморським флотом Російської Федерації, як такої, що, за словами захисту, "була укладена в інтересах України та збільшила прибуток держави".

Опонуючи прокурору, який виступав проти долучення цієї угоди до справи, оскільки вона призвела до всенародного невдоволення та подальших трагічних подій в Україні, Сердюк заявив, що користь від угоди з ЧФ РФ є очевидною, оскільки зараз населення і особисто прокурор зараз "мають змогу оплачувати житлово-комунальні послуги".

Також долучено кілька відеозаписів з виступами тодішніх лідерів опозиції перед учасниками Євромайдану, які, на думку захисту містять заклики до насильницької зміни влади в Україні.

За словами Сердюка, це лише перша частина матеріалів захисту: "Докази будуть ще".

Наразі суд почав досліджувати докази захисту.

Раніше на засіданні в середу Оболонський райсуд Києва відмовив у відведенні колегії суддів адвокатам екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Валентина Романенко, УП
Теми: Януковичсуд
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