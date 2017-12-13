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Суд о госизмене Януковича приобщил к делу доказательства защиты

Среда, 13 декабря 2017, 10:43

Оболонский райсуд Киева приобщил к делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича ряд доказательств, предоставленных защитой.

Соответствующее решение принял судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко на заседании 13 декабря.

В частности к делу приобщены копии писем Януковича министрам иностранных дел Германии Штайнмайеру, Польши - Сикорскому, Франции - Фабиусу, где он напоминал, что эти страны являются гарантами выполнения так называемой мирного соглашения, подписанного между властью и оппозицией 21 февраля 2014 года. В них Янукович просил вмешаться в процесс разрешения политического кризиса в Украине.

Также к делу приобщено интервью экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева российскому изданию РИА "Новости", где он рассказывает об этих письмах.

По мнению адвоката Януковича Виталия Сердюка эти доказательства доказывают, что его подзащитный "принимал меры для мирного урегулирования ситуации в Украине".

Кроме этого приобщена копия документа о продлении соглашения с Черноморским флотом Российской Федерации, как такового, что, по словам защиты, "было заключено в интересах Украины и увеличило доход государства".

Оппонируя прокурору, который выступал против приобщения этого соглашения к делу, поскольку оно привело к всенародному недовольству и дальнейшим трагическим событиям в Украине, Сердюк заявил, что польза от соглашения с ЧФ РФ очевидна, поскольку сейчас население и лично прокурор "могут оплачивать например жилищно-коммунальные услуги".

Также приобщен ряд видеозаписей с выступлениями тогдашних лидеров оппозиции перед участниками Евромайдана, которые, по мнению защиты, содержат призывы к насильственной смене власти в Украине.

По словам Сердюка, это только первая часть материалов защиты: "Доказательства будут еще".

Суд начал исследовать доказательства защиты.

Ранее на заседании в среду Оболонский райсуд Киева отказал в отводе коллегии судей адвокатам экс-президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Темы: Януковичсуд
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