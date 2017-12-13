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Кремль знову повторив мантру, що "тему Криму закрито"

Середа, 13 грудня 2017, 11:25

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в черговий раз заявив, що тема Криму "не підлягає обговоренню".

Про це він сказав в середу журналістам, передає російське видання РИА "Новости".

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США хочуть повернутися до питання анексованого Росією Криму.

"Що стосується Криму, то тут додати нічого. Ця тема жодним чином не підлягає будь-якому обговоренню", – сказав Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати слова Тіллерсона.

У листопаді 2017 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров переконував світ, що з Кримом "тема закрита".

У 2016 році президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі також заявляв, що питання з Кримом в складі Росії закрито.

Президент України Петро Порошенко відповів Путіну, що ця заява – маячня.

"Хоча це питання закрито. І в 1954-му і в 1991-му році. Крим є, був і буде українським і ніякої іншої розмови не буде", – зазначив глава держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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