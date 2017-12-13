Голова Rothschild в СНД пояснив, чому не купили Roshen

Всі зацікавлені в покупці сторони відмовилися від цієї можливості через високий ризик і українсько-російську кризу.

Про це розповів керуючий директор всесвітньо відомого банківського будинку Rothschild Джованні Сальветті в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що банківський дім зв'язався з усіма основними світовими гравцями, які працюють в цьому секторі: європейцями, північноамериканцями, азіатами, а також з деякими великими інвестиційними фондами.

"Потрібно усвідомлювати, що тільки гравці глобального рівня можуть дозволити собі купити таку велику компанію, вартість якої в нормальних ринкових умовах буде становити близько декількох мільярдів доларів", - зазначив він.

За його словами, всі потенційні покупці виявилися дуже байдужі щодо цієї можливості.

"Українсько-російська криза була на піку, і її розвиток був непередбачуваний, особливо в той час. Фактично, всі зацікавлені сторони повідомили нам, що не готові прийняти на себе такий високий ризик і ввічливо відмовлялися від можливості", - сказав Сальветті.

"Їм всім сподобалася компанія, але контекст для них був занадто ризикованим, і до угоди вони не були готові", - додав він.

За словами керуючого, рішення про розміщення частки Порошенко в Roshen (а не у всій компанії, де також є ряд акціонерів, які не мають контрольного пакета, включаючи найбільший міноритарний пакет акцій у генерального директора) в форматі "сліпого" трасту, є найбільш прозорим і єдиним робочим варіантом ефективного відділення Порошенко від його прав власності на акції.

"Це рішення було кращою альтернативою міжнародної практики для таких ситуацій", - підсумував Сальветті.

Як повідомлялося, Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак "у зв'язку з відсутністю покупців" 14 січня 2016 року президент заявив про підписання угоди, за якою передав свою частку в корпорації "Рошен" у незалежний "сліпий" траст.

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