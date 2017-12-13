Председатель Rothschild в СНГ объяснил, почему не купили Roshen

Все заинтересованные в покупке стороны отказались от этой возможности из-за высокого риска и украинско-российского кризиса.

Об этом рассказал управляющий директор всемирно известного банковского дома Rothschild в СНГ Джованни Сальветти в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что банковский дом связался со всеми основными мировыми игроками, работающими в этом секторе: европейцами, североамериканцами, азиатами, а также с некоторыми крупными инвестиционными фондами.

"Нужно осознавать, что только игроки глобального уровня могут позволить себе купить такую крупную компанию, стоимость которой в нормальных рыночных условиях будет составлять порядка нескольких миллиардов долларов", - отметил он.

По его словам, все потенциальные покупатели оказались очень равнодушны в отношении этой возможности.

"Украинско-российский кризис был на пике, и его развитие было непредсказуемо, особенно в то время. Фактически, все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя такой высокий риск и вежливо отказывались от возможности", - сказал Сальветти.

"Им всем понравилась компания, но контекст для них был слишком рискованным, и к сделке они не были готовы", - добавил он.

По словам управляющего, решение о размещении доли Порошенко в Roshen (а не во всей компании, где также есть ряд акционеров, не имеющих контрольного пакета, включая крупнейший миноритарный пакет акций у генерального директора) в формате "слепого" траста, является самым прозрачным и единственным рабочим вариантом эффективного отделения Порошенко от его прав собственности на акции.

"Это решение было лучшей альтернативой международной практики для таких ситуаций", - подытожил Сальветти.

Как сообщалось, Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 года президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.