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В штабе АТО заявляют об отсутствии потерь 12 декабря

Среда, 13 декабря 2017, 11:57

Сутки 12 декабря в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки силы оккупанта продолжали грубо нарушать Минские договоренности, применяя запрещенное вооружение, в частности минометы, танки и даже тяжелую артиллерию. Несколько минометных снарядов разорвались на территории мирного населенного пункта", – сказал он.

По словам Мотузяника, украинские военные принимали контрмеры, не нарушая взятые на себя обязательства.

"Но самый главный итог вчерашних суток, это отсутствие погибших и раненых в рядах Вооруженных силах Украины", - подчеркнул спикер АТО.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
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