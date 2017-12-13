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На Донеччині обстріляли мера міста Білозерське

Середа, 13 грудня 2017, 13:12

Поліцейські встановлюють обставини нападу на мера міста Білозерське на Донеччині.

Про це повідомляє 13 грудня Покровський відділ поліції Донецької області.

Попередньо встановлено, що біля будівлі міськради 61-річний місцевий мешканець здійснив постріл з вогнепальної зброї під ноги меру міста.

Поліцейські затримали правопорушника, в нього вилучено обріз мисливської рушниці та гранату РГД-5.

 

"Обставини події встановлюються, після чого діям нападника буде надано правову кваліфікацію", – резюмують правоохоронці.

В свою чергу прокуратура Луганської області кваліфікувала постріл у міського голову Білозерського як замах на вбивство.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацію за ч.2 ст. 15 та ч.1 ст.115 КК України, тобто замах на вбивство.

Процесуальне керівництво здійснюється Костянтинівською місцевою прокуратурою.

 

Теми: Донецька областьполіціякримінал
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