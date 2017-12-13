На Донеччині обстріляли мера міста Білозерське
Поліцейські встановлюють обставини нападу на мера міста Білозерське на Донеччині.
Про це повідомляє 13 грудня Покровський відділ поліції Донецької області.
Попередньо встановлено, що біля будівлі міськради 61-річний місцевий мешканець здійснив постріл з вогнепальної зброї під ноги меру міста.
Поліцейські затримали правопорушника, в нього вилучено обріз мисливської рушниці та гранату РГД-5.
"Обставини події встановлюються, після чого діям нападника буде надано правову кваліфікацію", – резюмують правоохоронці.
В свою чергу прокуратура Луганської області кваліфікувала постріл у міського голову Білозерського як замах на вбивство.
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацію за ч.2 ст. 15 та ч.1 ст.115 КК України, тобто замах на вбивство.
Процесуальне керівництво здійснюється Костянтинівською місцевою прокуратурою.