На Донбассе обстреляли мэра города Белозерское

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения на мэра города Белозерское Донецкой области.



Об этом сообщает 13 декабря Покровский отдел полиции Донецкой области.



Предварительно установлено, что у здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в ноги мэру города.



Полицейские задержали правонарушителя, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям нападавшего будет дана правовая квалификация", - резюмируют правоохранители.

В свою очередь прокуратура Луганской области квалифицировала выстрел в мэра Белозерского как покушение на убийство.



По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 15 и ч.1 ст.115 УК Украины, то есть покушение на убийство.



Процессуальное руководство осуществляется Константиновской местной прокуратурой.