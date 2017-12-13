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На Донбассе обстреляли мэра города Белозерское

Среда, 13 декабря 2017, 13:12

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения на мэра города Белозерское Донецкой области.

Об этом сообщает 13 декабря Покровский отдел полиции Донецкой области.

Предварительно установлено, что у здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в ноги мэру города.

Полицейские задержали правонарушителя, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.

 

"Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям нападавшего будет дана правовая квалификация", - резюмируют правоохранители.

В свою очередь прокуратура Луганской области квалифицировала выстрел в мэра Белозерского как покушение на убийство.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 15 и ч.1 ст.115 УК Украины, то есть покушение на убийство.

Процессуальное руководство осуществляется Константиновской местной прокуратурой.

 

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Темы: Донецкая областьполициякриминал
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