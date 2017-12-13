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Дуда: Відновлювати українські пам'ятники треба, але за певних умов

Середа, 13 грудня 2017, 14:35

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, за яких умов можна відновлювати в країні українські пам'ятники, що були зруйновані вандалами.

Про це він сказав у середу на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу.

Журналіст запитав Дуду, що він думає про поновлення пам'ятників УПА в Польщі, які були зруйновані останніми роками.

Польський лідер відповів, що з болем сприймає будь-які акти вандалізму щодо пам'ятників, але водночас важливо, щоб пам'ятники були справжніми і не ранили почуття людей.

Він наголосив, що перед тим, як відновлювати зруйновані монументи, необхідно провести відповідні дослідження та ексгумацію.

"Треба встановити, чи в цьому місці дійсно є могили, хто в цих могилах спочиває, щоб це місце можна було позначити як могилу загиблого в боротьбі, встановити його прізвище, дату народження та смерті", - сказав Дуда.

Польський президент зазначив, що увічнювати треба конкретних осіб.

Як відомо, у квітні в польському селі Грушовичі розібрали пам’ятник воїнам УПА, який до цього вже плюндрували вандали.

На початку грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував Польщу за відсутність засудження актів вандалізму, скоєних проти українських пам’ятників на польські території.

Для написання новини використовувався переклад, озвучений на телеканалі "112 Україна".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаДудаУПА
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