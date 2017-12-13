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Дуда: Восстанавливать украинские памятники надо, но при условии

Среда, 13 декабря 2017, 14:35

Президент Польши Дуда объяснил, на каких условиях можно восстанавливать в стране украинские памятники, которые были разрушены вандалами.

Об этом он сказал в среду на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге.

Журналист спросил Дуду, что он думает о восстановлении памятников УПА в Польше, которые были разрушены в последние годы.

Польский лидер ответил, что с болью воспринимает любые акты вандализма в отношении памятников, но одновременно важно, чтобы памятники были настоящими и не ранили чувства людей.

Он отметил, что перед тем, как восстанавливать разрушенные памятники, необходимо провести соответствующие исследования и эксгумацию.

"Надо установить, действительно ли в данном месте есть могилы, кто в этих могилах покоится, чтобы это место можно было обозначить как могилу погибшего в борьбе, установить его фамилию, дату рождения и смерти", - сказал Дуда.

Польский президент отметил, что увековечивать надо конкретных лиц.

Как известно, в апреле в польском селе Грушовичи разобрали памятник воинам УПА, который до этого уже разоряли вандалы.

В начале декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал Польшу за отсутствие осуждения актов вандализма, совершенных против украинских памятников на польские территории.

Для написания новости использовался перевод, озвученный на телеканале "112 Украина".

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПольшаДудаУПА
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