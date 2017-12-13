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Україна й Польща задіють спільний засіб боротьби з корупцією – Порошенко

Середа, 13 грудня 2017, 14:56

Польща та Україна домовилися запровадити спільний митний контроль на кордоні.

Про це заявив президент Петро Порошенко на брифінгу після зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.

"Ми домовилися на міжурядовому рівні, що ми запроваджуємо спільний митний контроль як ефективний засіб боротьби з корупцією і контрабандою", - сказав він.

Порошенко зауважив, що цей крок зробить ще простішим безвізовий режим між Україною та ЄС.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщакорупціякордонПорошенко
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