Україна й Польща задіють спільний засіб боротьби з корупцією – Порошенко
Середа, 13 грудня 2017, 14:56
Польща та Україна домовилися запровадити спільний митний контроль на кордоні.
Про це заявив президент Петро Порошенко на брифінгу після зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.
"Ми домовилися на міжурядовому рівні, що ми запроваджуємо спільний митний контроль як ефективний засіб боротьби з корупцією і контрабандою", - сказав він.
Порошенко зауважив, що цей крок зробить ще простішим безвізовий режим між Україною та ЄС.
Євген Кізілов, УП