Украина и Польша применят общее средство борьбы с коррупцией – Порошенко

Польша и Украина договорились ввести совместный таможенный контроль на границе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Мы договорились на межправительственном уровне, что мы вводим совместный таможенный контроль как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой", - сказал он.

Порошенко отметил, что этот шаг сделает еще проще безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Евгений Кизилов, УП