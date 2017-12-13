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ДТП в Харкові: лікарі рекомендують госпіталізацію Дронова - адвокат

Середа, 13 грудня 2017, 16:51

Лікарі рекомендували госпіталізацію водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, якому стало погано в залі суду.

Про це повідомив його адвокат Сергій Перепелиця, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у Дронова, якого підозрюють у справі про ДТП в Харкові, спостерігається постійне погіршення самопочуття через те, що організм відторгає їжу. Зараз його оглянули лікарі, він лежить під крапельницею в залі суду.

"Згідно із законом, якщо лікарі дали рекомендацію госпіталізувати, а вони дали таку рекомендацію, ніхто цьому перешкодити не може. А як буде насправді, я не знаю", - розповів юрист.

Як повідомлялося, раніше в середу слідчий суддя Київського суду Харкова, де слухається справа, оголосила перерву в засіданні щодо продовження запобіжного заходу Дронову у зв'язку з необхідністю надання йому медичної допомоги.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТП
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