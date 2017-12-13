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У Росії арештували активістів, які зірвали показ фільму про Донбас

Середа, 13 грудня 2017, 22:12

Пресненський суд Москви призначив по сім діб адміністративного арешту активістам руху SERB Ігорю Бєкєтову, Юрію Горошко і Оксані Шкоді, які брали участь у зриві показу фільму "Політ кулі" на фестивалі "Артдокфест" у Москві.

Про це передає "Інтерфакс".

Їх визнали винними у непокорі розпорядженням поліцейських.

На суді Бєкєтов і Горошко заявили, що поліцейські, які в кінотеатрі попросили їх пройти з ними, не сказали свої імена, прізвища та посади. Водночас співробітники МВС заявили, що це не так.

Адвокат заарештованих Віолетта Волкова повідомила, що має намір оскаржити постанови суду, бо вважає їх незаконними та необґрунтованими.

Як відомо 10 грудня в Москві на фестивалі "Артдокфест" під час показу фільму про війну в Україні в зал увірвалися невідомі прихильники проросійських сепаратистів і спробували зірвати показ.

День перед тим прихильники сепаратистів прийшли на документальний фільм про війну на Донбасі "Політ кулі" і погрожували організаторам показу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякіновійнаДонбас
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