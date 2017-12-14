Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США звинуватили РФ у обстрілі мирних районів Донбасу

Четвер, 14 грудня 2017, 03:36
США звинуватили РФ у обстрілі мирних районів Донбасу

США звинуватили РФ в ракетних і артилерійських обстрілах на Донбасі та закликали Кремль зробити кроки з врегулювання гуманітарної кризи.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація в Україні, на жаль, не покращується. США, як і раніше, глибоко стурбовані ескалацією насильства і погіршенням гуманітарної ситуації в східній частині України", - підкреслила Нойерт.

"США знову закликають Росію припинити артилерійські і ракетні обстріли українських мирних районів і дотримуватися режиму припинення вогню", - наголосила вона.

"Гуманітарна ситуація на сході України зараз гірша, ніж за останні три роки. Ми закликаємо Росію зробити негайні кроки з врегулювання гуманітарної кризи шляхом виведення своїх сил і згоди на надійну миротворчу місію ООН", - сказала Нойерт.

"США також закликають Україну зробити більше для захисту цивільного населення і стратегічної інфраструктури", - зазначила речниця Держдепу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОРДЛОРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: