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У 2017 році 262 журналісти перебувають за гратами - CPJ

Четвер, 14 грудня 2017, 06:05

На кінець 2017 року рекордна кількість журналістів перебуває в ув'язненні в багатьох країнах світу.

Про це йдеться у звіті  Комітету захисту журналістів (CPJ).

"Станом на 1 грудня 2017 року CPJ виявив 262 журналісти, які перебувають за гратами по всьому світу. Ці дані засвідчили зростання порівняно з попереднім роком, коли ця кількість сягала 259 людей", - заявили у журналістській правозахисній організації.

За даними CPJ, 87% ув'язнених журналістів висвітлюють політичну тематику, 74% - перебувають за гратами за дії, які обвинувачення вважає спрямованими проти інтересів держави.

Найбільше журналістів тримають за гратами у Туреччині (73), Китаї (41) та Єгипті (20).

CPJ називає ряд країн, які вперше з'явилися у списку, серед них - Україна.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІ
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