У 2017 році 262 журналісти перебувають за гратами - CPJ

На кінець 2017 року рекордна кількість журналістів перебуває в ув'язненні в багатьох країнах світу.

Про це йдеться у звіті Комітету захисту журналістів (CPJ).

"Станом на 1 грудня 2017 року CPJ виявив 262 журналісти, які перебувають за гратами по всьому світу. Ці дані засвідчили зростання порівняно з попереднім роком, коли ця кількість сягала 259 людей", - заявили у журналістській правозахисній організації.

За даними CPJ, 87% ув'язнених журналістів висвітлюють політичну тематику, 74% - перебувають за гратами за дії, які обвинувачення вважає спрямованими проти інтересів держави.

2017 is our 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐲𝐞𝐚𝐫 on record: 262 journalists in jail worldwide. 97% are local. 87% covered politics. 74% received anti-state charges. 29% are freelancers. 8% are females. 193 worked online. 110 worked in print. #freethepress #pressfreedom https://t.co/8OF1yn9OvS pic.twitter.com/CceCYfqlEK

Найбільше журналістів тримають за гратами у Туреччині (73), Китаї (41) та Єгипті (20).

CPJ називає ряд країн, які вперше з'явилися у списку, серед них - Україна.

Countries featured on census for first time in at least 12 months:#Algeria#Cambodia

Dem. Republic of the Congo #DRC#Ecuador#EquatorialGuinea#Guatemala#Iraq#Morocco#Niger#Pakistan

The Republic of the #Congo #Brazzaville#Somalia#Uganda#Ukrainehttps://t.co/8OF1yn9OvS