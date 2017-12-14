В 2017 году 262 журналиста находятся за решеткой - CPJ
На конец 2017 года рекордное количество журналистов находится в заключении во многих странах мира.
Об этом говорится в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ).
"По состоянию на 1 декабря 2017 года CPJ обнаружил 262 журналистов, находящихся за решеткой по всему миру. Эти данные показали рост по сравнению с предыдущим годом, когда это количество достигало 259 человек", - заявили в журналистской правозащитной организации.
По данным CPJ, 87% заключенных журналистов освещают политическую тематику, 74% - находятся за решеткой за действия, которые обвинение считает направленными против интересов государства.
2017 is our 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐲𝐞𝐚𝐫 on record:— CPJ (@pressfreedom) December 13, 2017
262 journalists in jail worldwide.
97% are local.
87% covered politics.
74% received anti-state charges.
29% are freelancers.
8% are females.
193 worked online.
110 worked in print.#freethepress #pressfreedomhttps://t.co/8OF1yn9OvS pic.twitter.com/CceCYfqlEK
Больше всего журналистов держат за решеткой в Турции (73), Китае (41) и Египте (20).
CPJ называет ряд стран, которые впервые появились в списке, среди них - Украина.
Countries featured on census for first time in at least 12 months:#Algeria#Cambodia— CPJ (@pressfreedom) December 14, 2017
Dem. Republic of the Congo #DRC#Ecuador#EquatorialGuinea#Guatemala#Iraq#Morocco#Niger#Pakistan
The Republic of the #Congo #Brazzaville#Somalia#Uganda#Ukrainehttps://t.co/8OF1yn9OvS