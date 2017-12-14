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В 2017 году 262 журналиста находятся за решеткой - CPJ

Четверг, 14 декабря 2017, 06:05

На конец 2017 года рекордное количество журналистов находится в заключении во многих странах мира.

Об этом говорится в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ).

"По состоянию на 1 декабря 2017 года CPJ обнаружил 262 журналистов, находящихся за решеткой по всему миру. Эти данные показали рост по сравнению с предыдущим годом, когда это количество достигало 259 человек", - заявили в журналистской правозащитной организации.

По данным CPJ, 87% заключенных журналистов освещают политическую тематику, 74% - находятся за решеткой за действия, которые обвинение считает направленными против интересов государства.

Больше всего журналистов держат за решеткой в ​​Турции (73), Китае (41) и Египте (20).

CPJ называет ряд стран, которые впервые появились в списке, среди них - Украина.

Темы: СМИ
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