В 2017 году 262 журналиста находятся за решеткой - CPJ

На конец 2017 года рекордное количество журналистов находится в заключении во многих странах мира.

Об этом говорится в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ).

"По состоянию на 1 декабря 2017 года CPJ обнаружил 262 журналистов, находящихся за решеткой по всему миру. Эти данные показали рост по сравнению с предыдущим годом, когда это количество достигало 259 человек", - заявили в журналистской правозащитной организации.

По данным CPJ, 87% заключенных журналистов освещают политическую тематику, 74% - находятся за решеткой за действия, которые обвинение считает направленными против интересов государства.

2017 is our 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐲𝐞𝐚𝐫 on record: 262 journalists in jail worldwide. 97% are local. 87% covered politics. 74% received anti-state charges. 29% are freelancers. 8% are females. 193 worked online. 110 worked in print. #freethepress #pressfreedom https://t.co/8OF1yn9OvS pic.twitter.com/CceCYfqlEK

Больше всего журналистов держат за решеткой в ​​Турции (73), Китае (41) и Египте (20).

CPJ называет ряд стран, которые впервые появились в списке, среди них - Украина.

Countries featured on census for first time in at least 12 months:#Algeria#Cambodia

Dem. Republic of the Congo #DRC#Ecuador#EquatorialGuinea#Guatemala#Iraq#Morocco#Niger#Pakistan

The Republic of the #Congo #Brazzaville#Somalia#Uganda#Ukrainehttps://t.co/8OF1yn9OvS