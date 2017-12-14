Пєсков: Конкурент Путіна "не визрів" навіть близько

У Володимира Путіна поки немає конкурентів на майбутніх виборах президента, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.



"Ми бачимо багато гідних людей, але ми не бачимо конкурентів", – сказав він в ефірі телеканалу "Россия 24", передає "РИА Новости".



"Все-таки, на мій погляд, поки ще не дозрів конкурент Путіна навіть близько", – заявив Пєсков.



Речник президента РФ зазначив, що, оскільки Путін є чинним главою держави, "його кандидатство, звісно, протікає за іншими законами".



"Хоча за такими ж законами, як для всіх інших. Але відбиток ось цього президентства чинного, він, звісно, зовсім, скажімо так, змінює ситуацію", – визнав Пєсков.



На його думку, дебати в такому випадку позбавлені сенсу.



Пєсков також зазначив, що на великій прес-конференції в четвер Путін, імовірно, скаже, як він буде балотуватися на посаду президента – від партії чи самостійно.



"Ми говоримо, що президент не позначив свого рішення, і тому будемо чекати. Думаю, що будемо чекати саме прес-конференції. Вона напевно внесе ясність у багато тем", – сказав речник Путіна.



Пєсков також додав, що поки що невідомо, хто очолить штаб Путіна на майбутніх виборах.



Як відомо, минулого тижня Володимир Путін заявив про намір брати участь у виборах президента Російської Федерації в 2018 році.



Крім того, про намір боротися за посаду президента заявили лідер ЛДПР Володимир Жириновський, один із засновників партії "Яблоко" Григорій Явлінський, лідер КПРФ Геннадій Зюганов, телеведуча Ксенія Собчак, політолог Андрій Богданов, один із творців руху "Наши" Борис Якеменко.



Свої кандидатури збираються також висунути журналістка Катерина Гордон, глава асоціації підприємців із розвитку бізнес-патріотизму "Аванті" Рахман Янсуков, лідер партії "Женский диалог" Олена Семерикова, підприємець Сергій Полонський і деякі інші громадські діячі.



Чергові вибори президента РФ заплановано на 18 березня 2018 року.



Виборча кампанія має стартувати вже в грудні 2017 року, вибори офіційно можуть бути оголошені на поточному тижні – до 17 грудня включно.