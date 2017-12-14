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Песков: Конкурент Путина "не созрел" даже близко

Четверг, 14 декабря 2017, 07:54

У Владимира Путина пока нет конкурентов на предстоящих выборах президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24", передает "РИА Новости".

"Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко", – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что, поскольку Путин является действующим главой государства, "его кандидатство, конечно, протекает по иным законам".

"Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию", – признал Песков.

По его мнению, дебаты в таком случае бессмысленны.


Песков также отметил, что на большой пресс-конференции в четверг Путин, вероятно, скажет, как он будет баллотироваться на пост президента – от партии или самостоятельно.

"Мы говорим, что президент не обозначил своего решения, и поэтому будем ждать. Думаю, что будем ждать именно пресс-конференции. Она наверняка внесет ясность во многие темы", – сказал пресс-секретарь Путина.

Песков также добавил, что пока еще неизвестно, кто возглавит штаб Путина на предстоящих выборах.

Как известно, на прошлой неделе Владимир Путин заявил о намерении участвовать на выборах президента Российской Федерации в 2018 году.

Кроме того, о намерении бороться за пост президента заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Свои кандидатуры намерены также выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский и ряд других общественных деятелей.

Очередные выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

Избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе – до 17 декабря включительно.

Темы: РосcиявиборыПутин
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