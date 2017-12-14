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У Росії різко відповіли послу США на слова, що Крим – Україна

Четвер, 14 грудня 2017, 08:51
посол США в Росії Джон Хантсман

У Росії вважають, що послу США в Росії Джону Хантсману буде складно працювати в РФ після заяви про приналежність Криму Україні.

Так перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич прокоментував у Facebook заяву американського дипломата:

"Думаю, що після подібних умисних заяв Джону Хантсману буде нелегко працювати в Росії".

"До його відома хочу також повідомити, що є речі важливіші за поліпшення російсько-американських відносин. Тим більше, що США, в свою чергу, нічого для цього не роблять", – написав Клінцевич.



А російський сенатор Олексій Пушков так прокоментував слова Хантсмана у Twitter:

"Не послу США визначати, чий Крим: США ні до Криму, ні до тих, хто там живе, не мають відношення. Вони про Єрусалим уже сказали – краще б промовчали".

"Колишні колеги Хантсмана в Атлантичній раді запевняли мене: він серйозно налаштований на поліпшення відносин з Росією. Не думаю, що він обрав вірний шлях", – додав Пушков.

А екс-прокурор Криму Наталія Поклонська, незаконно обрана в Держдуму РФ, заявила РБК, що Хантсман "просто не встиг ознайомитися з географією Росії й України".

"Для нього, може, це буде новина, але Крим – це Росія. Якщо хоче вивчити географію, нехай подивиться чудові картинки 18 березня 2014 року: люди радіють із російськими прапорами", – сказала вона.

"Раджу не лише міжнародне право читати, але й не перекручувати його на свою користь, а об'єктивно підходити до питання, а також враховувати інші міжнародні документи, договори та ознайомитися з географією та історією тієї країни, про яку він хоче так гучно заявляти", – додала Поклонська.

Напередодні посольство США в Росії процитувало слова Хантсмана про те, що "Крим – це Україна", і що відновлення територіальної цілісності України є необхідним для поліпшення російсько-американських відносин.

Як відомо, Росія анексувала Крим на початку 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні. РФ збільшила військову присутність на півострові й в умовах засилля російської пропаганди провела незаконний "референдум", який використала як привід для "приєднання" АРК до своєї територій.

Україна та країни Заходу не визнають Крим російським і наклали санкції на РФ за анексію півострова та розпалювання збройного конфлікту на сході України.

Теми: КримСШАРосіяанексіяміжнародні відносини
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