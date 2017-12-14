У Росії різко відповіли послу США на слова, що Крим – Україна

У Росії вважають, що послу США в Росії Джону Хантсману буде складно працювати в РФ після заяви про приналежність Криму Україні.



Так перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич прокоментував у Facebook заяву американського дипломата:



"Думаю, що після подібних умисних заяв Джону Хантсману буде нелегко працювати в Росії".



"До його відома хочу також повідомити, що є речі важливіші за поліпшення російсько-американських відносин. Тим більше, що США, в свою чергу, нічого для цього не роблять", – написав Клінцевич.





А російський сенатор Олексій Пушков так прокоментував слова Хантсмана у Twitter:



"Не послу США визначати, чий Крим: США ні до Криму, ні до тих, хто там живе, не мають відношення. Вони про Єрусалим уже сказали – краще б промовчали".



"Колишні колеги Хантсмана в Атлантичній раді запевняли мене: він серйозно налаштований на поліпшення відносин з Росією. Не думаю, що він обрав вірний шлях", – додав Пушков.

Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали - лучше бы промолчали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017

Бывшие коллеги Хантсмана по Атлантич.совету уверяли меня: он серьезно настроен на улучш. отн.с Россией. Не думаю, что он избрал верный путь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017

А екс-прокурор Криму Наталія Поклонська, незаконно обрана в Держдуму РФ, заявила РБК, що Хантсман "просто не встиг ознайомитися з географією Росії й України".



"Для нього, може, це буде новина, але Крим – це Росія. Якщо хоче вивчити географію, нехай подивиться чудові картинки 18 березня 2014 року: люди радіють із російськими прапорами", – сказала вона.



"Раджу не лише міжнародне право читати, але й не перекручувати його на свою користь, а об'єктивно підходити до питання, а також враховувати інші міжнародні документи, договори та ознайомитися з географією та історією тієї країни, про яку він хоче так гучно заявляти", – додала Поклонська.

Напередодні посольство США в Росії процитувало слова Хантсмана про те, що "Крим – це Україна", і що відновлення територіальної цілісності України є необхідним для поліпшення російсько-американських відносин.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»



«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 13, 2017

Як відомо, Росія анексувала Крим на початку 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні. РФ збільшила військову присутність на півострові й в умовах засилля російської пропаганди провела незаконний "референдум", який використала як привід для "приєднання" АРК до своєї територій.

Україна та країни Заходу не визнають Крим російським і наклали санкції на РФ за анексію півострова та розпалювання збройного конфлікту на сході України.