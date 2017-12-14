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В России резко ответили послу США на слова, что Крым – Украина

Четверг, 14 декабря 2017, 08:51
посол США в РФ Джон Хантсман

В России считают, что послу США в России Джону Хантсману будет сложно работать в РФ после заявления о принадлежности Крыма Украине.

Так первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич прокомментировал в Facebook заявление американского дипломата:

"Думаю, что после подобных нарочитых заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России".

"Для его сведения хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более что США в свою очередь ничего для этого не делают", – написал Клинцевич.

А российский сенатор Алексей Пушков так прокомментировал слова Хантсмана в Twitter:

"Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали – лучше бы промолчали".

"Бывшие коллеги Хантсмана по Атлантическому совету уверяли меня: он серьезно настроен на улучшение отношений с Россией. Не думаю, что он избрал верный путь" – добавил Пушков.

А экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, незаконно избранная в Госдуму РФ, заявила РБК, что Хантсман "просто не успел ознакомиться с географией России и Украины".

"Для него, может, это будет новость, но Крым – это Россия. Если хочет изучить географию, пусть посмотрит замечательные картинки 18 марта 2014 года: люди радуются с российскими флагами", – сказала она.

"Советую не только международное право читать, но и не перекручивать его в свою пользу, а объективно подходить к вопросу, а также учитывать другие международные документы, договора и ознакомиться с географией и историей той страны, о которой он хочет так громко заявлять", – добавила Поклонская.

Накануне посольство США в России процитировала слова Хантсмана о том, что "Крым – это Украина", и что восстановление территориальной целостности Украины является необходимым для улучшения российско-американских отношений.

Как известно, Россия аннексировала Крым в начале 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине. РФ увеличила военное присутствие на полуострове и в условиях засилья российской пропаганды провела незаконный "референдум", который использовала как повод для "присоединения" АРК к своей территории.

Украина и страны Запада не признают Крым российским и наложили санкции на РФ за аннексию полуострова и разжигание вооруженного конфликта на востоке Украины.

Темы: КрымСШАРосcияаннексиямеждународные отношения
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