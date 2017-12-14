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Суд закрив справи проти Тимошенко і її депутата

Четвер, 14 грудня 2017, 09:25

Мостиський райсуд Львівської області закрив справу проти  лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко щодо перетину кордону.

Про таке рішення суду , оголошене в середу, "Українській правді" повідомив її адвокат Микола Титаренко.

"Суд на своєму засіданні ухвалив рішення про закриття справи на підставі статті 247 Кодексу про адміністративні порушення. Справа була закрита через відсутність правопорушення", - повідомив Титаренко.

Захист спирався на пункт 4 статті 247, а саме "вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони". Він нагадав, що саме в той момент було повідомлення про мінування пункту пропуску.

Крім того, за словами адвоката на момент розгляду справи закінчилися строки.

Титаренко уточнив, що в суді було оголошено резолютивну частину, а мотивувальна частина буде оголошена протягом п'яти днів.

Титаренко також зазначив, що таке саме рішення суд прийняв і щодо депутата від Батьківщини  Сергія Власенка.

Раніше, 8 грудня цей же суд оштрафував Валентина Наливайченка на 3 400 гривень за незаконний перетин державного кордону в пункті пропуску "Шегині" 10 вересня.

Як відомо 10 вересня лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі у "Шегинях" Львівської області перетнув державний кордон, не пройшовши митний контроль.

Пізніше його та ще декількох народних депутатів звинуватили у незаконному перетині кордону.

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Оксана Коваленко, УП
Теми: ТимошенкокордонСаакашвілі
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