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У Києві влаштували бійку зі стріляниною: є постраждалі

Четвер, 14 грудня 2017, 09:48
У Києві влаштували бійку зі стріляниною: є постраждалі

Двоє осіб отримали поранення у результаті стрілянини біля піцерії на вулиці Васильківській, 8 у Києві.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Подія сталася близько 21:00 13 грудня.

За попередніми даними, до приміщення піцерії підійшли дві компанії чоловіків у чорному одязі. Спочатку вони почали сваритися, потім битися, а згодом застосували зброю. Після цього вони розбіглися.

"На місці лишилися працівник піцерії, який був випадковим свідком і отримав дотикове поранення в ногу, та один з учасників бійки, у якого травми голови", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото з facebook  ДТП.kiev.ua 

Обох чоловіків доставили в лікарню та надали необхідну допомогу.

За даними ДТП.kiev.ua, загалом у сутичці постраждали 6 осіб.

 
Фото з facebook  ДТП.kiev.ua 

"Одного госпіталізували з рваною раною від травматичної зброї, другого – з травмами голови. 4 людини постраждали від сльозогінного газу. Вони від госпіталізації відмовились", - йдеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група з місця події вилучила гільзи для проведення експертизи.

Також виявила пошкодження багажника припаркованого неподалік автомобіля.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всіх учасників інциденту.

Теми: Київкримінал
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