В Киеве устроили драку со стрельбой: есть пострадавшие

Два человека получили ранения в результате стрельбы у пиццерии на улице Васильковской, 8 в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Событие произошло около 21:00 13 декабря.

По предварительным данным, к помещению пиццерии подошли две компании мужчин в черной одежде. Сначала они ссорились, потом начали драться, а затем применили оружие. После этого они разбежались.

"На месте остались работник пиццерии, который был случайным свидетелем и получил касательное ранение в ногу, и один из участников драки, у которого травмы головы", - говорится в сообщении.

Оба мужчины были доставлены в больницу, им оказали необходимую помощь.

По данным ДТП.kiev.ua, всего в схватке пострадали 6 человек.

"Одного госпитализировали с рваной раной от травматического оружия, второго – с травмами головы. 4 человека пострадали от слезоточивого газа. Они от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла гильзы для проведения экспертизы.

Также обнаружила повреждения багажника у припаркованного неподалеку автомобиля.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает всех участников инцидента.