ВРП звільнила чотирьох суддів Верховного й вищих судів
Четвер, 14 грудня 2017, 12:15
Вища рада правосуддя 14 грудня задовольнила заяви про звільнення, отримані від 6 суддів.
Про це повідомляє прес-служба ВРП.
Зокрема, звільнені з посад:
- суддя Верховного Суду Ярослав Романюк;
- суддя Вищого господарського суду Володимир Карабань;
- суддя Вищого адміністративного суду Ірина Бухтіярова;
- суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Олена Попович;
- суддя Господарського суду Чернігівської області Наталія Скорик;
- та суддя Комунарського районного суду Запоріжжя Алла Боровікова.
Водночас Вища рада правосуддя відмовилась звільнити за власним бажанням суддю Апеляційного суду Києва Дмитра Сокуренка.
Українська правда