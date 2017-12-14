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ВРП звільнила чотирьох суддів Верховного й вищих судів

Четвер, 14 грудня 2017, 12:15

Вища рада правосуддя 14 грудня задовольнила заяви про звільнення, отримані від 6 суддів.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Зокрема, звільнені з посад:

- суддя Верховного Суду Ярослав Романюк;

- суддя Вищого господарського суду Володимир Карабань;

- суддя Вищого адміністративного суду Ірина Бухтіярова;

- суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Олена Попович;

- суддя Господарського суду Чернігівської області Наталія Скорик;

- та суддя Комунарського районного суду Запоріжжя Алла Боровікова.

Водночас Вища рада правосуддя відмовилась звільнити за власним бажанням суддю Апеляційного суду Києва Дмитра Сокуренка.

Українська правда
Теми: судзвільненняВерховний суд
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