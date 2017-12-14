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ВСП уволил четырех судей Верховного и высших судов

Четверг, 14 декабря 2017, 12:15

Высший совет правосудия 14 декабря удовлетворил заявления об увольнении, полученные от 6 судей.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

В частности, освобождены от должностей:

- судья Верховного Суда Ярослав Романюк;

- судья Высшего хозяйственного суда Владимир Карабань;

- судья Высшего административного суда Ирина Бухтиярова;

- судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Елена Попович;

- судья Хозяйственного суда Черниговской области Наталья Скорик;

- и судья Коммунарского районного суда Запорожья Алла Боровикова.

В то же время Высший совет правосудия отказался уволить по собственному желанию судью Апелляционного суда Киева Дмитрия Сокуренко.

Украинская правда

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Темы: судувольнениеВерховный суд
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