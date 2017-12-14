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60% украинцев не интересуются политикой - опрос

Четверг, 14 декабря 2017, 12:23

Социологическое исследование, которое провел Центр Разумкова, показало, что большая часть граждан Украины не интересуются политикой.

Об этом заявил заместитель генерального директора по аналитической работе Центра Разумкова Юрий Якименко, участвуя в профессиональной дискуссии о политической культуре в Украине в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс".

Он представил социологическое исследование, которое было проведено социологами Центра в сентябре во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Согласно исследованию, 60,3% респондентов не очень интересуются политикой (43,1%), или не интересуются ею совсем (17,2%). Лишь 37,7% ответили, что очень интересуются политикой (5%) или скорее интересуются ей (32,7%). Затруднились ответить 2% опрошенных.

"Первое, что бросается в глаза – очень низкий интерес людей к политике. Они или вообще не интересуются ею или мало интересуются, и меньше всего интересуется молодежь", - сказал Якименко.

По его словам, что всего 24% молодежи, в возрасте от 18 до 29 лет проявляет интерес к политике.

Отмечается, что и во время исследования было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет (теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%).

Темы: Украинаопрос
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