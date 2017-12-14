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США дуже глибоко залучені в переговори щодо Донбасу – Путін

Четвер, 14 грудня 2017, 13:09

Сполучені Штати Америки беруть активну участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на сході України, не залежно від формату.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на великій прес-конференції 14 грудня.

На запитання, чи не час включити США як учасника переговорів щодо Донбасу, він сказав:

"Сполучені Штати, по суті, є повноцінними і повноправними учасниками процесу врегулювання – незалежно того, чи перебувають вони в рамках нормандського формату, чи ні. Вони все одно дуже глибоко залучені і в курсі всіх подій там".

"Чи потрібно їх формально включати в нормандський формат – я не знаю, але це не від нас залежить. Я ніколи не був проти цього", – заявив Путін.

Як відомо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер уже тричі спілкувався з помічником російського президента Владиславом Сурковим – зокрема, про врегулювання конфлікту і миротворчу місію ООН на Донбасі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасПутінРосіяСША
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