США дуже глибоко залучені в переговори щодо Донбасу – Путін

Сполучені Штати Америки беруть активну участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на сході України, не залежно від формату.



Про це заявив президент Росії Володимир Путін на великій прес-конференції 14 грудня.



На запитання, чи не час включити США як учасника переговорів щодо Донбасу, він сказав:



"Сполучені Штати, по суті, є повноцінними і повноправними учасниками процесу врегулювання – незалежно того, чи перебувають вони в рамках нормандського формату, чи ні. Вони все одно дуже глибоко залучені і в курсі всіх подій там".



"Чи потрібно їх формально включати в нормандський формат – я не знаю, але це не від нас залежить. Я ніколи не був проти цього", – заявив Путін.



Як відомо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер уже тричі спілкувався з помічником російського президента Владиславом Сурковим – зокрема, про врегулювання конфлікту і миротворчу місію ООН на Донбасі.