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Аваков про деокупацію Донбасу: Нацгвардія має бути напоготові

Четвер, 14 грудня 2017, 14:09

Очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Нацгвардія має бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО в рамках мирного плану деокупації.

Про це міністр внутрішніх справ сказав 14 грудня під час військової ради Нацгвардії, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, гвардія, як і інші правоохоронні органи, "завжди будуть поза політикою" і її завдання "забезпечувати публічний порядок та припиняти незаконну діяльність".

"Вони також повинні бути готові взяти під контроль ситуацію на тимчасово окупованих територіях в рамках мирного плану по деокупації", - сказав Аваков.

У відомстві додали, що наразі МВС намагається залучити іноземних інструкторів для підготовки військ.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Нацгвардії України, які виконують завдання в зоні проведення АТО, готові до введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Українська правда
Теми: АваковМВСНацгвардіяОРДЛОокупація
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