Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО – штаб

Четвер, 14 грудня 2017, 17:21

День 14 грудня у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості обстрілів, однак, на деяких ділянках лінії зіткнення, російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь із озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 14 грудня.

На луганському напрямку було зафіксовано два факти порушення перемир’я. Посеред ночі загарбники з гранатометів різних типів стріляли по оборонних укріпленнях довкола Луганського. На світанку окупанти відновили провокації і, з такого ж озброєння, понад дві години обстрілювали наші опорні пункти у цьому районі.

Аби вгамувати ворога українські воїни були вимушені дати адекватну вогневу відповідь, зазначають у штабі.

На донецькому напрямку противник зосередив свою активність у передмісті Мар’їнки. Тут, впродовж дня, ворог неодноразово вів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Крім того, з гранатометів агресор обстрілював оборонців Кам’янки і Водяного.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 8 прицільних обстрілів позицій сил АТО.

Майже у кожному випадку українські захисники відповідали окупанту прицільним вогнем.

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: