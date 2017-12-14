Боевики 8 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

День 14 декабря в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов, однако, на некоторых участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжали вести огонь из вооружения запрещенного Минскими договоренностями.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 14 декабря.



На луганском направлении были зафиксированы два факта нарушения перемирия. Посреди ночи захватчики из гранатометов различных типов стреляли по оборонным укреплениям вокруг Луганского. На рассвете оккупанты возобновили провокации и из такого же вооружения, более 2 часов обстреливали наши опорные пункты в этом районе.



"Чтобы угомонить врага украинские воины были вынуждены дать адекватный ответ огнем", отмечают в штабе.



На донецком направлении противник сосредоточил свою активность в пригороде Марьинки. Здесь, в течение дня, враг неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Кроме того, из гранатометов агрессор обстреливал защитников Каменки и Водяного.



В целом, с полуночи, российско-террористические войска осуществили 8 прицельных обстрелов позиций сил АТО.



Почти в каждом случае украинские защитники отвечали оккупанту прицельным огнем.