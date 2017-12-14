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Приїзд місії МВФ до Києва відсутній у порядку денному

Четвер, 14 грудня 2017, 17:31
Приїзд місії МВФ до Києва відсутній у порядку денному

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва в рамках четвертого перегляду програми співпраці з Україною наразі відсутній у порядку денному.

Про це повідомив офіційний представник МВФ Вільям Мюррей, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас поки що не заплановано прибуття місії для перегляду. Ми з Україною ще повинні вирішити низку питань для завершення чергового перегляду", - сказав він.

Раніше в.о. глави Національного банку України Яків Смолій повідомив, що місія МВФ може прибути в Київ у січні 2018 року.

За його словами, виділення чергового транша кредиту за програмою EFF може бути можливе у другому кварталі майбутнього року.

Заступник глави НБУ Олег Чурій повідомив, що в 2018 році очікується надходження двох траншів МВФ на загальну суму $3-3,5 млрд.

Як відомо, у березні 2015 року МВФ відкрив для України чотирирічну програму EFF загальним обсягом 17,25 мільярда доларів.

Перший транш Україна отримала одразу в березні у розмірі 5 мільярдів доларів, другий транш у розмірі 1,7 мільярда доларів надійшов з невеликою затримкою у серпні 2015 року, після чого виникла довга пауза в зв'язку з невиконанням Україною низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

У вересні 2016 року Київ отримав від МВФ наступний транш у розмірі 1 мільярд доларів, а останній транш в 1 мільярд доларів був перерахований фондом у квітні 2017 року.

Раніше НБУ виступив за початок нової програми МВФ для України з 2019 року. У НБУ розраховують, що в 2018 році Україна зможе залучити ще 3,5 мільярда доларів від МВФ.

У МВФ уже заявляли, що для продовження співробітництва Україна має прийняти закон про приватизацію, створити антикорупційний суд, урегулювати питання із цінами на газ і провести земельну реформу.

Теми: МВФУкраїна
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