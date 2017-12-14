Приезд миссии МВФ в Киев отсутствует в повестке дня

Приезд миссии Международного валютного фонда в Киев в рамках четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной пока отсутствует в повестке дня.

Об этом сообщил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас пока что не запланировано прибытие миссии. Мы с Украиной еще должны решить ряд вопросов для завершения очередного пересмотра", - сказал он.

Ранее и.о. главы Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что миссия МВФ может прибыть в Киев в январе 2018 года.

По его словам, выделение очередного транша кредита по программе EFF может быть возможно во втором квартале будущего года.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил, что в 2018 году ожидается поступление двух траншей МВФ на общую сумму $ 3-3,5 млрд.

Как известно, в марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF общим объемом 17,25 миллиарда долларов.

Первый транш Украина получила сразу в марте в размере 5 млрд долларов, второй транш в размере 1,7 миллиарда долларов поступил с небольшой задержкой в ​​августе 2015 года, после чего возникла долгая пауза в связи с невыполнением Украиной ряда условий, политическим кризисом и изменением правительства.

В сентябре 2016 года Киев получил от МВФ следующий транш в размере 1 млрд долларов, а последний транш в 1 млрд долларов был перечислен фондом в апреле 2017 года.

Ранее НБУ выступил за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года. В НБУ рассчитывают, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 миллиарда долларов от МВФ.

В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.